تدابير سير من مفرق حي القبة الشويفات لغاية مفرق التيرو

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أن إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بحفريات لتمديد قساطل الصرف الصحي، وذلك في متنصف الطريق من مفرق حي القبة الشويفات أمام شركة “التينول” حتى مفرق التيرو مقابل بنك لبنان والمهجر، اعتباراً من الساعة العاشرة ليلاً ولغاية الساعة الخامسة فجراً من تاريخ اليوم الإثنين 10 تموز 2017 حتى 14 تموز 2017.

هذه الأعمال ستؤدي الى تحويل السير على مسلك واحد، على أن تكون الطريق سالكة أمام حركة المرور في خلال النهار.

ودعت المواطنين الى التقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام.