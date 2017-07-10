توقيف 65 شخصاً بينهم 7 أطفال

تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من توقيف 47 شخصاً سورياً من بينهم 7 أطفال دون 10 سنوات، وذلك بتاريخي 9و10/7/2017 في بلدة الصويري البقاعية، لمحاولتهم الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة.

كما تمكنت بتاريخ 10/7/2017 وفي محلة حاجز ضهر البيدر، من ضبط آليتين الاولى جيب نوع شيروكي والثانية فان نوع سانغ يونغ على متنهما 13 شخصاً سورياً ومعهم 5 اطفال، تم توقيفهم لدخولهم إلى الاراضي اللبنانية خلسة.

واوقفت سائقي الآليتين بالرغم من محاولتهما الفرار، وهما ا. م. (مواليد عام 1988، لبناني) ا. م. (مواليد عام 1989، لبناني)

وقد تبين انه يوجد بحق الاخير مذكرة توقيف بجرم قتل.

وقد سلّم الموقوفون الى القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص.