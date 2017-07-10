الحريري التقى قائد الجيش: المؤسسة العسكرية لا تشوبها أي شبهات

أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أن التشكيك بالتحقيق الذي تقوم به قيادة الجيش في حادثة عرسال مرفوض والدعم السياسي للجيش غير مشروط.

وشدد الحريري بعد اجتماع لدراسة التدابير الأمنية في السراي الحكومي الذي حضره وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزف عون، على أن التواصل مع القوى السياسية وقيادة الجيش من واجبات الحكومة، موضحاً أن المؤسسة العسكرية لا تشوبها أي شبهات وأنه على اتصال دائم بقائد الجيش، ومشيراً إلى أن الجيش حريص على المدنيين.

ولفت الحريري إلى أن الشارع السني من أكثر الشوارع دعماً للجيش وأثبت ذلك في نهر البارد، وعبرا، وكل المناطق، مئة بالمئة.

وفي الختام، أعلن الحريري عدم الموافقة على ما يقوم به “حزب الله” من فتح معركة في جرود عرسال.

وكان قائد الجيش قد حمل معه الى رئيس الحكومة ملفاً عن التحقيقات في وفاة السوريّين الأربعة.