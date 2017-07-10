إجراءات الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها

أكد مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها، مشددا على أن “الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية”.

وتطرق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى البيان المشترك الذي أصدرته السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعد استلام الرد القطري من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وجدد المجلس “الشكر والتقدير لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي”.

وشدد على ما اشتمل عليه بيان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب “من مضامين”، مؤكدا أن “الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية”.

وذكر أن “الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها”.