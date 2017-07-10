“القوات” – زحلة: للوقوف بوجه التجاوزات بحق الطوائف المسيحية

إنطلاقا من التجاوزات المتكررة بحق الطوائف المسيحية واعتماد منهجية تهميش وجودهم في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة وسياسة القَضم التي ظهرت في غير مناسبة آخرها كان تعيين دكتور من الطائفة السنية الكريمة عوضاً عن طائفة الروم الملكيين الكاثوليك مديراً لمعهد العلوم الاجتماعية الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية.

تدعوكم كل من منسقية زحلة في “القوات اللبنانية”، وهيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر الى وقفة إحتجاجية غدا يوم الثلثاء الواقع فيه 11 تموز 2017 في تمام الساعة السادسة صباحاً أمام مبنى معهد العلوم الإجتماعية الفرع الرابع – زحلة، كسارة.