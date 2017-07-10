7372 مخالفة سرعة زائدة خلال أسبوع

أعلنت عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان مفارز السير في قوى الامن تواصل مهمة ضبط مخالفات السرعة الزائدة عبر الرادارات ليلاً نهاراً، التي سجلت خلال أسبوع اعتباراً من 03/07/2017 لغاية صباح 10/7/2017، تنظيم 7372 مخالفة سرعة زائدة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتشكيل رادع لدى السائقين للقيادة بتأنٍّ بغية الحدّ من الحوادث.

وهي تدعوهم الى الدخول إلى موقع قوى الأمن الداخلي الإلكتروني www.isf.gov.lb بغية الإطلاع على المحاضر المنظمة بحقهم.