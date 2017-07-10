أوساط قواتية: لا خلاف بين “القوات” و”التيار” حول آلية التعيينات

أفادت اوساط قواتية “المركزية” بأن لا خلاف مع التيار بل وجهات نظر مختلفة في المقاربة، تجاه آلية التعيينات، اذ ان حزب القوات حريص على تظهير وجهة نظره من ضمن مسار ونهج عمله، ففي آخر جلسة لمجلس الوزراء انقسم النقاش بين متمسك بآلية التعيينات المعتمدة منذ العام 2010، وما طرحه الوزير جبران باسيل لجهة اعادة النظر بها. ان القوات اللبنانية متمسكة بكل ما يتصل بالشفافية والضوابط للتعيين.

وسيقدم وزراؤها طرحا اساسيا في هذا الموضوع في جلسة الاربعاء ليستوفي حقه، ويبدون موقفا حاسما لجهة التمسك بالآلية، الا ان ذلك لا يعني الانطلاق من خلاف مع التيار الوطني الحر، فلكل وجهة نظره ومقاربته في الملفات .

هذه ليست مسائل كبرى استراتيجية بل تختص بطريقة ادارة وعمل كل فريق، فكما في الكهرباء كذلك في آلية التعيينات، والخلاف لا يعني الاختلاف.