حمادة: زيارة التلامذة الضباط إلى معلم مليتا كانت خطأ كبيرا

أكد وزير التربية مروان حمادة أن زيارة التلامذة الضباط في المدرسة الحربية إلى معلم مليتا التابع لـ”حزب الله”، “كانت خطأً كبيراً ، ولو حاوَلوا تغليفَها بأنّها زيارة لمتحف”.

وقال حمادة لصحيفة “الجمهورية”: “قد قلتُ بصراحة لزميلي وزير الدفاع على هامش جلسة مجلس الوزراء: ماذا لو دعاك حزبٌ آخر الى زيارة مخيّماته ولو الكشفية؟”. وأضاف: “نُميَ إليّ أنّ هذا الموقع هو الذي استشهد فيه النقيب الطيّار الشهيد سامر حنا…”.