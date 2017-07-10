بالصور: غرفة طرابلس ولبنان الشمالي تكرّم الزغريني

كرمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي رئيسة تفعيل جهاز دور المرأة في “القوات اللبنانية” مايا الزغريني بميداليّة، لدعمها مؤتمر بيبلوس الذي نظمه النادي في تشرين الأول 2016، ولمناسبة تسميتها عضوا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في قاعة مؤتمرات الخاصة بها خلال حفل اطلاق يوم ” LEBANON BPW” ، وبرعايتها وبدعوة من النادي اللبناني لسيدات الأعمال والمهن بفروعه الثلاثة بيروت وبيبلوس وبعلبك، وذلك في حضور رئيس الغرفة توفيق دبوسي والوزير السابق يوسف سلامة والبرلمانية وحاكمة محافظة ايغل في سويسرا باتريسيا لاشا ورئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد رحمة ورئيسة وأعضاء نادي سيدات الأعمال والمهن في لبنان وشخصيات.

وعرض بعد النشيد الوطني وثائقي، ومن ثمّ رحب رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي بالحاضرين شاكرا للمساهمين في هذا العمل اختيار مدينة طرابلس لهذه الاحتفالية.

وأشار الى اللقاء مع رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي على رأس وفد اقتصادي شمالي “حيث قدمنا لدولته ملفا يتضمن الاسباب والدوافع والمبررات، باعتماد طرابلس عاصمة اقتصادية للبنان، إذ إننا لا نكتفي بالتسمية فقط، لا لأننا أبناء هذه المدينة فحسب، وإنما لأننا أبناء لبنان الوطن الواحد، وندعم لبنان كاقتصاديين وكغرفة تجارية وصناعية وزراعية وهيئات اقتصادية. المهم أننا لا نكتفي بالتسمية لأنها متعلقة بمشروع يرتكز على مقومات القوة فيها من مرافق عامة من مرفأ، مطار، ومعرض ومنطقة اقتصادية خاصة وقطاعات صناعية الزراعية وموقع استراتيحي يمتلكها لبنان من طرابلس، ونحن من وراء اعتماد طرابلس عاصمة اقتصادية للبنان نهدف الى شد عصب انتماء أهل المدينة وتعميق إيمانهم بلبنان الوطن، وأن نساعد على أن يكون للمجتمع الدولي نظرة جديدة لطرابلس، لأننا نعتبرها مركزا جاذبا لكل اللبنانيين من مختلف طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم، ورافعة للإقتصاد الوطني وبيئة صالحة للإستثمارات المزدهرة، والتي تشكل قيمة مضافة وموردا لمالية الدولة اللبنانية العامة”.

وقال: “المرأة هي الأم والأخت والزوجة والبنت، وهي مسؤولة، ومسؤولياتها تأخذها بشجاعتها ومبادرتها، فهي جزء أساسي في التركيبة البشرية، والإنسان هو الذي يفرض وجوده، وهذا ما حصل مع نادي سيدات الأعمال والمهن، في أقل من 3 سنوات كما شهدنا في الفيلم الذي يوثق لنشاطه اللافت في المؤتمرات والندوات وورش العمل، فالحقوق تؤخذ ولا تعطى”.

وختم دبوسي بتوجيه شكره “للرئيسة كارمن زغيب والشكر الموصول للسيدات أعضاء نوادي سيدات الأعمال والمهن الثلاث، اللواتي يؤكدن قصة نجاح هذا النادي

كمت كانت كلمة لرئيسة نادي سيدات الأعمال والمهن في لبنان كارمن زغيب لفتت فيها الى انه “إذا كان البعض يرى أن المرأة اللبنانية حقوقها مهضومة فإن ذلك لا يتطلب السواد والنحيب، وعلى المرأة الترشح بكثافة، ولتعط نفسها الكوتا دون انتظار احد، انما عليها تامين كوتا المنتخبات من حولها”.

وخلال اللقاء، جرى اختيار الاستاذة ليندا سلطان افضل سيدة عضو في نادي سيدات الاعمال والمهن اللبنانيات للعام 2017.

وتم تسليم كل من القاضية أماني سلامة والمديرة العامة في الاحصاء المركزي بطاقة عضوية ذهبية تكريما لدعمهما للنادي ولتثبيت تمثيلها لنادي BPW لاحقا في المحافل الدولية.