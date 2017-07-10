الرياشي في مؤتمر وزراء العرب وبجعبته مشروع إعلامي مشترك يقدّم صورة جديدة للمنطقة

يزور وزير الإعلام ملحم الرياشي مصر في زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في مجلس وزراء الإعلام العرب وبيحث دعم التعاون بين مصر ولبنان، ومن المفترص ان يلتقي عددا من كبار المسؤولين والشخصيات.

الرياشي وفي حوار خاص لـ”أكسترا نيوز” من القاهرة، شدد على الحاجة إلى إعلام عربي مشترك يُبرز قضية المنطقة وأهميتها تجاه العالم، وما أدى إلى شيطنة صورتها لإعادة تقديم الصورة على حقيقتها إلى العالم. وتابع: “أنا أنظر إلى مؤتمر وزراء العرب من هذه الزاوية”.

وأمل الرياشي في الوصول في السنة المقبلة إلى مؤتمر من نوع آخر، بعد إلغاء وزارات الإعلام في العالم العربي، مشيراً إلى أنه يعمل على إلغاء وزارة الإعلام في لبنان وتحويلها إلى وزارة للتواصل والحوار.

واعلن الرياشي أن موضوع مكافحة الإرهاب سيتم بحثه في المؤتمر إلى جانب أهمية تقديم صورة جديدة للمنطقة، وهذا يجب أن يكون موضع جهد وعمل مكثف للجامعة العربية، لافتاً إلى أنه قد يطرح مشروعا إعلاميا مشتركا تقوم به الجامعة العربية وترعاه، ويقدّم صورة المنطقة الحقيقية ويلغي شيطنتها في العالم.

وعن ترجمة هذه العوامل على الأرض، كشف الرياشي عن إنشاء تلفزيون مشترك عربي برعاية الجامعة العربية وإنشاء وسائل إعلام رقمية وناشطة ترعاها الجامعة العربية أيضاً وتكون ضمن المعايير الموحّدة التي تجمع أبناء العالم.

أما فيما خص العلاقة مع مصر، فأكد الرياشي أن العلاقة بين البلدين ممتازة وليست بجديدة وهي قائمة منذ الفراعنة والفينيقيين، وهي مستمرة إلى اليوم، والرابط صلب وقوي وأنا فخور بزيارة هذا البلد.