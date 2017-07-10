الرياشي في القاهرة للمشاركة في دورة وزراء الإعلام العرب

وصل وزير الاعلام ملحم الرياشي مساء الأحد الى مطار القاهرة في زيارة تستمر ثلاثة أيام حيث سيشارك في الدورة العادية الـ48 لوزراء الإعلام العرب وسيلتقي كبار المسؤولين المصريين ويزور مؤسسات اعلامية مصرية.

يرافق الرياشي المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة ومديرة الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان، ومستشار وزير الاعلام انطوان عيد والسيد عواد تابت.

وكان في استقباله في المطار مندوب لبنان الدائم في جامعة الدول العربية القائم بأعمال السفارة اللبنانية في القاهرة انطوان عزام، رئيس مجلس ادارة المدير العام لوكالة انباء “الشرق الوسط” المصرية علي حسن.

ومن المقرر، ان يلتقي الرياشي اليوم رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال ويزور المدينة الاعلامية، ومساءً يقيم عزام حفل عشاء رسمي على شرفه في مبنى السفارة اللبنانية.