استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت الذي قال بعد اللقاء: “أطلعت الرئيس الحريري على اجواء عمل شركة طيران الشرق الاوسط، ولا سيما بعد الاستقرار والامني والسياسي الذي يشهده البلد، والذي انعكس إيجابا على حركة الوافدين الى لبنان، وزودني توجيهاته”.

وردا على سؤال عن إمكان تغيير مجلس ادارة الشركة، قال الحوت: “هناك اجتماع للجمعية العمومية يوم السبت المقبل، وهي تقرر من يكون رئيس مجلس الادارة والأعضاء، ونحن نلتزم القرار الذي سيتخذ، ونحترمه، ونقوم بواجباتنا ومسؤولياتنا. وسيحضر حاكم مصرف لبنان الجمعية العمومية ويقترح الاسماء بالتنسيق مع القوى السياسية، وننفذ ما سيتم إقراره”.

وعن إمكان فتح خط مباشر بين بيروت وكندا، قال: “نحن وافقنا بناء على طلب وزيري الخارجية جبران باسيل والاشغال يوسف فنيانوس ان تفتح الخطوط الكندية خطا مباشرا الى بيروت، على ألا تسير شركة طيران الشرق الاوسط اي رحلات مباشرة لمدة سنتين الى كندا تسهيلا لعمل الشركة الكندية، ووقعنا اتفاق تعاون تجاريا مع الطيران الكندي، ونحن في انتظار ان تعمل الشركة مباشرة على تنفيذ هذا الاتفاق مباشرة. كذلك ابلغت الرئيس الحريري ان مجلس الادارة اتخذ قرارا بفتح خط مباشر لطيران الشرق الاوسط الى مدريد، ومن المتوقع تنفيذ ذلك في شهر نيسان او ايار من العام المقبل”.