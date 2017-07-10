السن المثالي للإنجاب… بعد الـ35؟

توصّلت دراسة حديثة إلى أنّ السنّ المثالي للإنجاب هو بعد بلوغ الـ 35 من العمر وذلك بهدف تأمين حياة مستقرّة مهنياً وعاطفياً قبل خوض هذه التجربة.

في الماضي، كان الاعتقاد بأنّ الإنجاب بعد عمر الـ 35 عاماً يُشكّل خطراً على صحّة الأمّ إلى أن تبين أنّ لهذه الخطوة منافع كثيرة.

بالإضافة إلى كلّ ما سبق، تبيّن للعلماء في جامعة جنوب كاليفورنيا أنّ الإنجاب بعد سن الـ 35 يُحسن القدرات العقلية لدى الأمّ.

وقد أجرى الباحثون عدة اختبارات على 830 امرأة بعد فترة انقطاع الطمث لمعرفة قدرتهن على التخطيط، الإدراك البصري، الذاكرة اللفظية، التركيز، والانتباه. ووجد الباحثون أن النساء اللواتي أنجبن أطفالاً بعد عمر الـ 24 سنة كانت قدراتهن العقلية أفضل بالمقارنة مع الأمهات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عاماً.

ويعود سبب ذلك إلى زيادة هرمونات الاستروجين والبروجستيرون خلال فترة الحمل، وهو أمر مفيد للدماغ بخاصةٍ إذا ما حصل الحمل الأخير في سن متأخرة.