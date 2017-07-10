هايلي: واشنطن لن تثق أبدا في روسيا

قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي ، إن الولايات المتحدة لن تثق أبدا في روسيا في قضايا الأمن السيبراني .

وعلقت الديبلوماسية الأميركية في مقابلة أجرتها معها قناة CNN على ما أورده محاورها على لسان أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس يعتبرون التعاون البناء مع روسيا في مجال الأمن السيبراني “ضربا من الخيال”، قائلة:” يجب علينا الحديث حول الأمن السيبراني مع الجميع لا مع روسيا وحدها”.

وأضافت هايلي:” من وجهة نظر الأمن السيبراني ، لا بد لنا من التحرك إلى الأمام في حوارنا مع روسيا ، ونقول للروس ما نرى أنه يجب أن يحدث أو لا يحدث، وهذا لا يعني أننا نثق في روسيا . لا ولن نثق في روسيا في أي وقت من الأوقات، ولكننا لا نبتعد كثيرا عمن لا نثق فيهم، لكي نتمكن من مراقبة تصرفاتهم بشكل دائم. وأنا اعتقد أن هذا ما نحاول فعله تجاه روسيا”.

وقد ناقش الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين ، في لقائهما الأول على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخرا بمدينة هامبورغ في ألمانيا ، إنشاء مجموعة عمل حول الأمن السيبراني بين الجانبين.