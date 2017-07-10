فرنسا تستغني عن مفاعلات نووية

وعد وزير الانتقال البيئي الفرنسي نيكولا هولو، بالتخلي عن 17 مفاعلا نوويا، احتراما لقانون تحول الطاقة الرامي لتقليص الاعتماد على الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2025.

وصرّح هولو لإذاعة “آر تي أل” الإثنين أن “الجميع يدرك أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، سنغلق عددا من المفاعلات.

وأضاف: “سأدرس الموضوع وأخطط له وربما يكون العدد ما يصل إلى 17 مفاعلا نوويا”.

وأشار إلى أن “كل مفاعل لديه وضع اقتصادي واجتماعي وحتى أمني خاص به”. ويريد هولو تخطيط الانتقال إلى إنتاج طاقة أكثر تنوّعا.

وأكد أنه “إذا أردنا تحقيق هذا الهدف، تقنيا بحيث سنخفض استهلاكنا ونقوم بتنويع انتاجنا، علينا أن نغلق عددا من المفاعلات”.

وقدم الوزير الخميس “خطة مناخ” تمتدّ طوال عهد الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الذي أعطى توجيهات في قطاع إنتاج الطاقة.

لكن هولو لم يوضح تفاصيل الخطة التي ستعتمدها الحكومة من أجل خفض نسبة النووي بشكل ملحوظ، والتي تمثل حاليا نحو الـ75 في المئة من إنتاج الطاقة في فرنسا.