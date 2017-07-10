هزة قوية تضرب الفلبين عقب زلزال

ضربت أقوى هزة ارتدادية وسط الفلبين، صباح الاثنين، بعد زلزال مدمر بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر الجمعة الماضية.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا بعد الهزة الارتدادية التي بلغت قوتها 5.4 درجة، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وقال ريناتو سوليدوم، رئيس المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، إن سكان مدينة أورموك وما حولها شعروا بالهزة الارتدادية القوية، وربما يؤدي لانهيارات أرضية أو يتسبب بالمزيد من الأضرار لمبان أضعفها الزلزال الأول.

وأضاف أن هذه أقوى هزة ارتدادية عقب زلزال السابع من يوليو الجاري، وأدى إلى مقتل شخصين وتدمير محطة كهرباء ومبان أخرى، علاوة على انهيار أرضي.