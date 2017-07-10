الراعي استقبل وفدا من نيابة جونية البطريركية في زيارة حج

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وفدا كبيرا من نيابة جونية البطريركية ضم أكثر من تسعمئة شاب وشابة وإكليريكي وكاهن، تقدمهم المطران أنطوان نبيل العنداري وحشد من كهنة النيابة.

تجمع الوفد الذي يقوم بزيارة حج الى بقاعكفرا مسقط القديس شربل ووادي القديسين بمناسبة يوم شهداء الكنيسة، في باحة الكرسي البطريركي حيث أطل عليهم الراعي من شرفة برج الكنيسة والى جانبه المطارنة: أنطوان نبيل العنداري وجوزيف نفاع ومطانيوس الخوري والوكيل البطريركي الخوري طوني الآغا، وبارك الوفد متمنيا لهم “زيارة حج مباركة ويوما جميلا في ربوع وادي القديسين”. وقال: “أهلا بكم في ربوع الوادي المقدس في الديمان وأنتم تقومون بزياة حج الى قنوبين في ذكرى شهداء الكنيسة تعودون الى الجذور في هذا الوادي المقدس حيث عاش آباؤنا القديسون والبطاركة الأوائل ونظرهم دائما الى فوق تعمقوا في الجذور في الأرض اللبنانية بحضارتنا اللبنانية وبتراثنا نظروا الى فوق ليستجدوا النعم والقيم السماوية لمجتمعنا البشري. عاشوا بمحبة حقيقية وشراكة كاملة مع الله. أتمنى لكم زيارة حج موفقة وقضاء يوم جميل ترافقكم فيه أمنا العذراء والقديسون. أهلا بكم وشكرا لسيادة المطران العنداري الذي نتظم لكم مع الكهنة هذه الزيارة المباركة”.

بعد ذلك، صلى الراعي والمطارنة والكهنة والوفد على نية لبنان وشهداء الكنيسة، مانحا إياهم بركته قبل أن يغادر الوفد الى وادي القديسين.