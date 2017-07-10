التحالف يعثر على لغم بحري في اليمن

أعلن مصدر مسؤول في قيادة التحالف العربي اكتشاف وتفكيك لغم بحري جنوب غربي ميناء ميدي زرعه الحوثيين.

وأضاف المصدر الإثنين “تم اكتشاف اللغم البحري في منطقة تقع جنوب غرب ميناء ميدي اليمني، حيث قامت الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح بزرعه، وتم التعامل مع اللغم من قبل فريق متخصص في الجيش الوطني اليمني، وبدعم بحري من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن”.

وشدد المصدر على خطورة استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف المياه الإقليمية والممرات البحرية الدولية، وذلك للإضرار بالسفن التي تمر بتلك المنطقة.

وطالب المصدر المجتمع الدولي بالتصدي لتهريب السلاح إلى الميليشيات، الذي يهدف إلى نشر الفوضى في المنطقة، والإضرار بالمواطن اليمني، من خلال تعطيل وصول المساعدات الإنسانية عبر الموانئ اليمنية.