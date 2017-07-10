توقيفات “بالجملة” لأمن الدولة في البقاع

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة ان دوريّة في مديريّة البقاع الإقليميّة دهمت بيوت أربعة أشخاص في زحلة، يشكّلون عصابةً لبيع الذّهب المزوّر والحُلي المقلّدة على أنّها أصليّة، فضلاً عن ترويج عملات مزيّفة.

إعترف الموقوفون، وهم لبناني مكتوم القيد، وثلاثة سوريين بقيامهم بعمليات نصب وإحتيال وتزوير وترويج دولارات مزوّرة.

وبتفتيش بيوتهم، تمّ العثور على مضبوطات من كميات أساور نحاسيّة تباع على أنها ذهب، وأكياس من بودرة النحاس والكلس لطلاء الحُلي، فضلاً عن رزمات من الدولارات المزوّرة.

بناءً لإشارة النّائب العام المالي، تم إحالة الموقوفين مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة.

من جهة أخرى ونتيجة البحث والتحقيق، تمكّنَت مديريّة البقاع الإقليميّة في أمن الدولة بتاريخ 09/07/2017 من توقيف السوريَّين الشقيقَين (خ. ق.) و(م. ق.) اللذين أقدما بتاريخ 25/06/2017 على رصد ومطاردة مواطنهما السوري (خ. ح.) في بلدة المنصورة البقاعيّة ليقوما بخطفه في بلدة غزّة لأسباب نسائيّة.

كما أوقفَ مديريّة النبطيّة الإقليميّة اللبناني (ف. ب.) بجرم إطلاق النار ابتهاجاً.

أودعَ الموقوفون القضاء المختصّ بناءً لإشارته.