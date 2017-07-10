بالفيديو: ماذا فعل ترامب بجندي البحرية الأميركية؟

أثناء صعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المروحية التابعة للبحرية الاميركية، توقف لإلتقاط عقبة الجندي الواقف على جانب الطائرة لإلقاء التحية على الرئيس.

فقام الرئيس بوضع القبعة على رأس الجندي إلا أن سرعة الرياح وشدتها أسقطت القبعة على الأرض من جديد، ولم يتررد ترامب في إلتقاط القبعة للمرة الثانية محيياً الجندي على إنضباطه.

يذكر أن الجندي عندما يكون واقفاً في وضعية التأهب لا يحق له التحرك من مكانه مهما حصل من حوله من أمور.