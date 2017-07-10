البيت الأبيض: ترامب لم يصدّق إنكار بوتين لتدخل روسيا

تحدث رئيس جهاز البيت الأبيض رينس بريباس عن موقف الرئيس دونالد ترامب حول “التدخل” الروسي، وذلك بعد اللقاء الذي جمعه مع الرئيس فلاديمير بوتين على هامش قمة “G20”.

وقال: لقد جرت يوم الجمعة الماضي في هامبورغ مناقشة موضوع “تدخل” روسيا خلال لقاء بوتين وترامب الأول على هامش قمة مجموعة العشرين. وفي ختام اللقاء قال بوتين إن ترامب أنصت وأخذ في الإعتبار تصريح الجانب الروسي الذي نفى أي تدخل.

من جانبه لم يؤكد البيت الأبيض ولم يدحض هذا التصريح وكتب ترامب تغريدة في “تويتر”، وقال:” طرحت هذا الموضوع مرتين بشكل صلب أمام بوتين الذي “نفى ذلك بشكل قاطع”.

ونوه ترامب أيضا بأنه عبّر في السابق عن رأيه في هذه المسألة – التدخل في الإنتخابات الرئاسية الأميركية- قد يكون من جانب روسيا أو من جانب دول أخرى أو من جانب الهاكرز.

وقال رينس بريباس في مقابلة مع “فوكس نيوز”:” الرئيس لم يصدق بتاتا إنكار بوتين . وهو يعتقد أنه من المحتمل أن تكون روسيا قد نفذت هذا العمل فعلا ولكنه يرى أيضا أن بعض الدول يمكنها فعل ذلك أيضا”.

ومن بين الدول التي تحوم حولها الشكوك ذكر بريباس ، الصين وكوريا الشمالية ، وأشار إلى أن هاتين الدولتين تدخلتا على مدى سنوات طويلة في شؤون الولايات المتحدة .