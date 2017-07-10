الصراف: التحقيقات في وفاة الموقوفين السوريين الأربعة سارية

أوضح وزير الدفاع يعقوب الصراف ، أن “حملات التشكيك بالجيش اللبناني ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، والذين يعتقدون انّهم بذلك سيقلّلون من الدعم للجيش فهم مخطئون جداً، والجيش مستمر في القيام بكل مهماته، وليس مستمراً فقط في معركته ضد الإرهاب ، على رغم من كلّ ما قيل ويقال، وعلى رغم حملات تجنّي البعض عليه”.

وأكد الصرّاف من جهة ثانية في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية”، أن “التحقيقات في وفاة الموقوفين السوريين الأربعة سارية”، مشيراً إلى أنّه “لم يقُل أحد إنّهم نازحون أم غير نازحين، إلى حين إنتهاء التحقيقات مع جميع الموقوفين”.