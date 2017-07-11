مذكرة تفاهم بين المركز الإستشفائي – بيت شباب ومؤسسة وديع الحاج

وقع المركز الاستشفائي بيت شباب الممثل برئيسه الاب لويس سماحة ومؤسسة الدكتور وديع الحاج ممثلة بمديرها العام رازي الحاج مذكرة تفاهم بينهما.

وتشمل المذكرة التعاون والشراكة بين الطرفين في تقديم الخدمات الطبية الشاملة في المجالات الوقائية والعلاجية وتوفير عدد كبير من الخدمات الصحية والانشطة المتنوعة وتبادل الخبرات التي تصب في خدمة الانسان والحفاظ على صحته.