وبمجرد ضغط المستخدم على زر الرجوع أربع مرات، سيعمل الهاتف بسرعة فائقة، على إزاحة الخطر المحدق من خلال استبعاد البرامج والتطبيقات الخبيثة.

وتشكل التطبيقات غير الآمنة إحدى التهديدات الكبرى لهواتف “أندرويد”، وسط مخاوف متزايدة من مستخدمي الهواتف الذكية من التعرض للقرصنة وانتهاك خصوصيتهم.

لكن الخاصية المثيرة لم يجر الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل “غوغل”، ومن المرجح بحسب متابعين، أن تكون المرحلة الحالية مجرد اختبار في انتظار التأكد من نجاعتها، والإفصاح عنها بشكل رسمي في وقت لاحق.