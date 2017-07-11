قرقاش: الحل الموقت لأزمة قطر ليس حكيماً

أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الى وجوب التصدي لدعم قطر للتطرف والإرهاب وتقويض الاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن الحلول الموقتة ليس حلا حكيما.

وأكد قرقاش في تغريدات على موقع تويتر أن “الأزمة ليست ضمن أربع دول خليجية، ولكنها بسبب دولة غنية تروج لأجندة متطرفة وفي حالات كثيرة لدعم منظمات إرهابية”.

وأوضح قرقاش أن السياسية القطرية منذ 1995 تعد كارثية للمنطقة، وهي بؤرة دعم الإرهاب والتطرف، لكنه أردف أن “لدينا فرصة ذهبية لتغيير ذلك”.

وأشار قرقاش إلى أن الأزمة الخليجية مع قطر لها عدة عوامل أولها غياب الثقة ثم التطرف والإرهاب ومن ثم تقويض الاستقرار الإقليمي. وقال إنه “يجب يتطرق الحل إلى كل ما سبق”.