نقابة مالكي الابنية المؤجرة: لإصدار المراسيم المتعلقة بقانون الإيجارات الجديد

ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة السعي بجدية لإصدار المراسيم المتعلقة بقانون الإيجارات الجديد وتحديدا مرسوم إنشاء اللجان التي يرأسها قضاة وبعضوية مندوبين من وزراي المال والشؤون الاجتماعية، ليستقيم تطبيق القانون على الفئة التي تستفيد من مساعدات الحساب الذي أنشئ في وزارة المال لدفع الزيادات على البدلات عن ذوي الدخل المحدود. وقالت: “نتوجه بشكل خاص إلى فخامة الرئيس بطلب إعطاء توجيهاته بإصدار هذا المرسوم لأنه لا يوجد أي مبرر للتأخير الحاصل بعد صدور القانون عن مجلس النواب”.

وجددت الرفض في بيان، لأي طرح خارج القانون الجديد للإيجارات الذي بدأنا بتطبيقه منذ 28/12/2014، مضيفة: “نرى في جميع البيانات والمواقف التي تصدر عن محامين ورؤساء اتحادات وغيرها محاولات لتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين ولضرب حقوقهم المشروعة بزيادات على بدلات الإيجار بعد حرمان دام لأكثر من 40 سنة، كما نرى فيها سعيا غير بريء لابتزاز المالكين بدفع تعويضات كان يجب أن تعطى للمالكين المتضررين من القانون المجحف والظالم القديم للايجارات الذي انتهى إلى غير رجعة، كما نرى فيها محاولات لإرغام المالكين على بيع المباني لمستثمرين عرب وأجانب بعد أن أفرغت شوارع بكاملها في بيروت في الماضي بفعل القانون القديم الذي أدى إلى تجويع المالكين وإفقارهم”.

وذكرت أصحاب الضمائر الحية في لجنة الإدارة والعدل بوجوب البدء بدراسة مشروع قانون لتحرير الأقسام غير السكنية لأنه لا يجوز أن ستمر الظلم اللاحق بالمالكين القدامى في هذه الأقسام وبخاصة أن شركات ومؤسسات كبرى تجني أرباحا غير مشروعة في هذه الأقسام وتدفع بدلات إيجار شبه مجانية إلى المالكين، مشيرة الى ان هذا الوضع يثير الريبة والشك من مستفيدين من هذه الشركات لإبقاء المالكين في أوضاع مادية غير مقبولة. واستغربت الا تبدأ لجنة الإدارة والعدل بدراسة مشروع قانون لتحرير هذه الأقسام وبخاصة أن القانون المعني بالأقسام غير السكنية ينتهي في نهاية عام 2018 ومن لضروري وجود مشروع قانون جاهز لإنهاء مأساة المالكين وتحرير هذه الأقسام وفق منطق الحق والعدالة.