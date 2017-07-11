إنطلاق المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم… لإعلان هذه المرحلة مرحلة النهوض الاقتصادي

إنطلق المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البيال برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

سلامة

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الليرة اللبنانية مستقرة، والاستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية يعزز الثقة بالاقتصاد والقدرة الشرائية ما يحسن بيئة العمل.

ولفت إلى أن الفائدة في لبنان مستقرة والادارة التي قام بها مصرف لبنان سمحت للبنان بالمحافظة على فوائد مقبولة.

وأكد سلامة حرص مصرف لبنان على المساهمة في تقوية رسملة المصارف لكي تبقى قادرة على التسليف، موضحاً أن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الرقابة على تبييض الاموال سيلتزمون بتطبيق الحوكمة والشفافية.

واشار إلى أن الاحداث التي تعيشها منطقتنا أثرت سلبا على النمو الاقتصادي في لبنان وسمحت للقروض المدعومة بالمحافظة على نمو ايجابي في لبنان.

ولفت إلى أنه تم تمديد القروض المدعومة 19 عاما للمحافظة على المؤسسات التي تمر بظروف مالية نعتبرها ظرفية، معتبراُ أن لبنان يتمتع بطاقة بشرية قادرة وهي ثروة لذا لا خوف عليه.

خوري

دعا وزير الاقتصاد رائد خوري من جهته، دعا الجميع تماشيا مع مشاورات بعبدا، إلى إعلان هذه المرحلة مرحلة النهوض الاقتصادي من خلال وضع خطة اقتصادية واضحة المعالم، مشيراً أنه منذ 7 أشهر حتى اليوم تحقق الكثير بدءا من انتخاب عون رئيسا للجمهورية.

وشدد على أن التحدي ان نبعد السياسة ومناكفاتها عن الاقتصاد واعتماد خطاب علمي بحت وان نملك الجرأة والتواضع على الاخذ من خبرات بعض الدول التي حققت نموا اقتصاديا في وقت سريع، لافتاً إلى أن موازنة 2017 عمل جبار وتندرج تحت طموحاتنا فهي عملية حسابية هدفها التوازي بين ايرادات الدولة وانفاقها

ورأى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عصب الاقتصاد وتتميز في قدرتها العالية على تأمين فرص العمل ورفع النمو.

شقير

بدوره، اعتبر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقيرأن اكثر ما يؤثر سلبا على الشركات الصغيرة والمتوسطة هو عدم وجود مناخ ملائم للاعمال بالاضافة الى تحديات التمويل والمنافسة وتسويق المنتجات.

وشدد على أنه آن الاوان لتنفيذ رؤية اقتصادية اجتماعية شاملة وننتظر اصلاحا حقيقيا اداريا وماليا ووقف الهدر والفساد، داعياً إلى لخطة تحفيذية ترد الروح لمؤسساتنا رافضاً للاجراءات الضريبية.