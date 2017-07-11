بدء الاستعدادات لاحتفالات عيد القديس شربل في بقاعكفرا

بدأت الإستعدادات لاحتفالات عيد القديس شربل في بلدة بقاعكفرا في منطقة جبة بشري، والتي تنظمها رعية البلدة ويشرف عليها خادم الرعية الخوري ميلاد مخلوف.

واستهلت ليل الإثنين بالذبيحة الإلهية في كنيسة السيدة الرعائية والتي احتفل فيها الخوري صليبا القزح والفريق الروحي التابع له في جو من الخشوع والقداسة، وتستمر القداديس والزياحات كل مساء ترافقها التأملات والشهادات الحية عن عجائب القديس شربل، كما تقام مسيرات الصلاة من دير مارحوشب في البلدة الواقع في أعاليها الى دير وبيت القديس شربل.

ويتخلل الإحتفالات نشاطات ترمز الى التقاليد والعادات السائدة في البلدة من العشاء القروي الذي تحضره أخوية مارشربل في بقاعكفرا الى العرس القروي من تحضير شبيبة مارشربل، اضافة الى السهرات الفنية مع فرقة قوى الأمن الداخلي في الملعب البلدي، وريسيتال ديني تحييه جوقة الوادي.

كما ستنطلق المسيرة الشهرية من بلدة إهدن وتقابلها من الجهة المقابلة مسيرة من بلدة حدث الجبة لتلتقيان في باحة البلدة وتختتم النشاطات بقداس احتفالي يترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.