لجنة الأشغال تابعت درس اقتراحي المرور البري وقانون السفن

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والمياه، جلسة قبل ظهر اليوم الثلثاء برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وفي حضور مقرر اللجنة النائب خضر حبيب والنواب: علي عمار، محمد الحجار، كاظم الخير، نبيل نقولا، حكمت ديب، خالد زهرمان، الوليد سكرية.

كذلك حضر: المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، رئيسة مصلحة النقل البري والبحري إلهام خباز، ممثلة وزارة العدل القاضية نبال محيو الناطور، ممثلو وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش العميد الركن جوزف سركيس، العميد الركن بشارة الخوري، العقيد بسام نابلسي، النقيب محمود عثمان.

إثر الجلسة اصدرت اللجنة البيان الآتي: “تابعت اللجنة درس اقتراح قانون المرور البري كما عدلته اللجنة الفرعية، واقتراح قانون السفن، وبعد نقاش معمق، وبنتيجة البيانات المتقدمة من النواب الحاضرين ومن ممثلي الجهات والادارات المعنية، قررت اللجنة تكليف المدير العام للنقل البري والبحري وممثلي وزارة الدفاع وقيادة الجيش وممثلة وزارة العدل تقديم الصياغة النهائية لاقتراحي القوانين بناء على الملاحظات التي قدمت، وذلك في مهلة شهر من تاريخه.

كما طالبت اللجنة رئيس اللجنة الفرعية النائب خالد زهرمان باستكمال درس ومناقشة ما يلي:

– اقتراح قانون حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

– اقتراح قانون البحث العلمي البحري.

– اقتراح قانون يتعلق بالجرائم المرتكبة في المناطق البحرية.

– اقتراح قانون متعلق بالصيد البحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

– اقتراح قانون حماية البيئة البحرية”.