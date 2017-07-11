شرطة الكونغرس تعتقل 80 متظاهرا ضد الغاء اوباماكير

اعتقلت شرطة الكونغرس الاميركي في واشنطن الاثنين 80 شخصا لتظاهرهم من دون ترخيص في مبان تابعة للكابيتول احتجاجا على مشروع قانون لاصلاح نظام الرعاية الصحية يريد الرئيس دونالد ترامب من الكونغرس اقراره سريعا لالغاء قانون اوباماكير الذي اقره سلفه باراك اوباما.

وبعد عطلة عيد الاستقلال التي استمرت أسبوعا استأنف مجلس الشيوخ اجتماعاته الاثنين فيما يفترض ان يستأنف مجلس النواب جلساته الثلثاء.

وتوزع المتظاهرون على مجموعات صغيرة في اكثر من 13 موقعا في محيط الكابيتول فيها مبان تضم مئات المكاتب التابعة للبرلمانيين ومساعديهم.

واشارت شرطة الكابيتول في بيان الى انها اعتقلت 32 رجلا و48 امرأة لمشاركتهم في “تظاهرة غير قانونية”.

وكان ترامب حض الاثنين الكونغرس على تمرير مشروع قانون لإصلاح قانون الرعاية الصحية قبل الدخول في العطلة البرلمانية الصيفية التي تستمر طيلة شهر آب لمقبل.

وجعل ترامب من تعديل وتغيير قانون الرعاية الصحية المعروف باسم “أوباماكير” هدفا رئيسيا على أجندته.

وكان زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل سعى لوضع التصويت على القانون الجديد على روزنامة المجلس قبل عطلة 4 تموز. لكن بعض الخلافات في معسكر حزبه في حزيران الفائت أجبرته على تأجيل التصويت.

وأعد ماكونيل خطته بشكل سري مع عدد من مساعديه، ودون الاستعانة ببعض البرلمانيين الرئيسيين الذين عبروا لاحقا عن قلقهم من أن القانون سيجعل ملايين الاميركيين بدون تغطية صحية.

ويعمل الجمهوريون منذ سبعة أعوام على إلغاء إصلاح نظام التأمين الصحي “اوباماكير” الذي أقر خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.