مصر تدعو لطرد قطر من التحالف المناهض لـ”داعش”

اعلنت مصر إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية يجب ألا يضم دولا تدعم الإرهاب في إشارة إلى قطر. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد الذي كان يرأس الوفد المصري في اجتماع للتحالف في واشنطن “لم يعد مقبولا أن يضم التحالف بين أعضائه دولا داعمة للإرهاب أو تروج له في إعلامها”.

وفي بيان، لفت المتحدث الى ان من هذا المنطلق جاء قرار كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين بمقاطعة قطر عضو التحالف.