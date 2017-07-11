“التغيير والإصلاح”: الجيش خط أحمر والحكومة مطالبة بإقرار خطة لعودة النازحين

عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي في الرابية، برئاسة رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل.

وعلى الأثر، تلا وزير العدل سليم جريصاتي بيان الاجتماع، وقال فيه: “كلنا جيش وقوى أمن في المعركة ضد الارهاب، فالأمر لا يحتمل لا التشكيك ولا المراوغة ولا المزايدة، وعلى كل فريق سياسي أن يضبط سربه”.

وأشار إلى أن “غضب الشعب من غضب الجيش”، وقال: “الاصوات الشواذ لا يمكن ان نقبل بها في هذه المعركة الحساسة. ونعيدها للمرة الالف، الجيش اللبناني خط أحمر”.

وطالب جريصاتي الحكومة اللبنانية بـ”إقرار خطة واضحة لعودة النازحين السوريين، وذلك عبر تطبيق الانظمة اللبنانية المتوافقة مع المواثيق الدولية”، وقال: “إن آلاف النازحين يحملون بطاقة نازح يعبرون الحدود ويعودون إلى لبنان، ومن يعبر ويعود إلى بلده لا يعود نازحا، ونطالب كل وزير بتطبيق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء في ملف النزوح، فالخطر داهم، وعندما قلنا ذلك في الماضي قالوا إننا عنصريين فلنذهب الى العلاج معا قبل فوات الاوان”.