وقال الشاب الذي نشر الصورة إن في هاتفه خاصية لالتقاط صورة السيلفي بطريقة بانورامية، مضيفا “إنها تتطلب التزام هيئة ثابتة، أما صديقتي التي عطست أثناء التقاط الصورة فهذا ما حصل لها”.

وأثارت الصورة نقاشا واسعا على واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى البعض أن تحرك الفتاة أثناء التقاط الصورة أدى إلى ظهورها برأسين.

لكن آخرين رجحوا أن يكون الأمر ناجما عن خدعة “فوتوشوب فقط”، وفقا لوكالة “سبونتيك” للأنباء