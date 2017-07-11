سلسلة لقاءات للحريري في السراي الحكومي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي وفدا من لجنة مهرجانات القبيات برئاسة رئيسة اللجة سينتيا هادي حبيش التي اوضحت: ان الوفد وجه الى الرئيس الحريري دعوة لحضور افتتاح مهرجانات القبيات في 11 اب المقبل وهي الهرجانات الوحيدة التي تقام في محافظة عكار برعاية وزارتي الثقافة والسياحة ويحضرها نحو 10 الاف شخص.

واستقبل الرئيس الحريري وفدا من مؤسسة “LIFE” ضم رئيس المؤسسة مارك مالك وعضو مجلس الادارة عادل افيوني الذي اوضح: ان المؤسسة تمثل كل اللبنانيين الذين يعملون في القطاعيين المالي والاقتصادي في الخارج وقد وضعت المؤسسة امكانياتها بتصرف الرئيس الحريري والحكومة لدعم ومساعدة لبنان على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري.

كما استقبل الرئيس الحريري الامين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر في العالم كريستوفر الراسي ورئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان زغبي على راس وفد واطلع على نشاطات الجمعيات وما يقدمه الصليب الاحمر من مساعدات انسانية في لبنان.

والتقى الرئيس الحريري النائب محمد الحجار مع وفد من ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين في الادارات العامة بصفة اجراء ومياومين.

بعد اللقاء قال الحجار: عرضنا اوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة وكان قد صدر في عهد حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري العام 2000 قانون يتعلق بحقوق المعوقين واكد على دور الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين في تأمين وتحصين حقوقهم في كل المجالات، واطلعنا الرئيس الحريري الى انه في العام 2012 تم تحويل مرسوم هدفه تحويل مشروع قانون الى المجلس النيابي لاعادة السماح لهؤلاء العاملين في القطاع العام بأن يتم تثبيتهم لكي يحصلوا على الحد الادنى من الاستقرار، وكان دولته متجاوبا مع كل ما شرحناه له الى ابعد الحدود واعطى تعليماته وتوجيهاته الى الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل لان يصار خلال شهر كحد اقصى لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة، سواء بالعمل لاعداد المراسيم التنظيمية الخاصة بتطبيق القانون او باتخاذ الاجراءات اللازمة لتثبيت هؤلاء في القطاع العام. ونحن نشكر الرئيس الحريري على انسانيته وتحسسه مع هذه المطالب، ونتمنى ان ينسحب ذلك على كل المسؤولين في الدولة.