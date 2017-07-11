التباين بدا واضحاً بين فريقي عون والحريري بشأن مخيمات النازحين

أبلغت أوساط سياسية متابعة لملف النزوح السوري “السياسة”، أن التباين بدا واضحاً بين رئيس الجمهورية ميشال عون الذي رفع في الآونة الأخيرة إلى جانب القيادات في “التيار الوطني الحر”، من وتيرة انتقاداته لما يقوم به البعض داخل مخيمات النازحين، من أعمال إرهابية تعرض أمن لبنان لمخاطر كبيرة، وبين رئيس الحكومة سعد الحريري وتياره السياسي اللذين يحرصان على التمييز بين النازحين السوريين وبين الإرهابيين الذين يمكن أن يكونوا موجودين داخل مخيمات النازحين، بالتوازي مع ضرورة إعطاء الجيش كل الدعم المطلوب لمواجهة الإرهابيين والتصدي لهم.