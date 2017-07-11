لقاء الحريري بقائد الجيش يدحض كل ما قيل عن حملة منظمة

بدد اجتماع السراي الأمني، الذي عقد الاثنين، ملابسات مداهمات عرسال، وما أسفر عنها من وفاة 4 موقوفين سوريين قُبض عليهم في الحملة الاستباقية التي شنّها الجيش اللبناني على الخلايا الإرهابية.

وقالت مصادر سياسية متابعة لـ”الجريدة” إن “لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري بقائد الجيش العماد جوزف عون، وحضور وزير الدفاع يعقوب الصرّاف أتى ليدحض كل ما قيل عن حملة منظمة من قبل رئيس الحكومة لإرباك الجيش، ورسم خطوط حمر أمامه تحول دون مشاركته في المعركة المرتقبة لتحرير جرود عرسال”.

وأضافت أن “الحريري عبّر للمجتمعين عن استيائه لوفاة السوريين الأربعة مهما كان السبب”، رافضاً “إعطاء الموضوع طابعاً سياسياً”. وتابعت: “الحريري قارب الموضوع من ناحية إنسانية وليس سياسية، وطلب من المعنيين تزويده بتقرير مفصل حول ما حصل ليبرزه أمام الرأي العام”.