الحكومة السورية لا تحتاج لشرعية من أحد.. نصرالله: للمسحلين في عرسال فرصة أخيرة

أكد أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله ان ما جرى في العراق مرتبط بمصير شعوب المنطقة بأكملها وهذا الإنتصار الذي تحقق بالموصل عظيم وكبير. وقال: “لقد رأى العراقيون أنفسهم امام فتنة أدت إلى حالة ارتباك ويأس وحجم الذي حصل كان كبيراً جدا”.

نصرالله وخلال كلمة له بمناسبة تحرير الموصل من “داعش”، اشار الى ان موقف ايران وعلى رأسها الخامنئي وقدوم قيادات من الحرس الثوري الايراني إلى العراق وعرض كل الإمكانات خلال هذه المواجهة كان حاسماً في انتصار الموصل.

ولفت الى انه كان هناك تواطؤاً من قبل قوى دولية وإقليمية سهلت لـ”داعش” دخولها وعملها في العراق، مشدداً على ان الحشد الشعبي هو حشد وطني وكذلك قاتل العشائر إلى جانب القوات العراقية.

واضاف: “الأميركيون في البداية شاهدوا المعارك وقالوا أنهم سيقدمون المساعدة وبعضهم قال أن المعركة تحتاج إلى 30 سنة، والبعض يريد أن يظهر أن الانتصار الذي حصل هو بفضل الأميركي وهذا غير صحيح لأنه يضرب ما قام به العراقيون”.

واعتبر ان انتصار العراق هو مقدمة للحفاظ على أمن كل العالم، وتابع: “أمن المدن العراقية يكون باجتثاث نهائي لهذا التنظيم الإرهابي القاتل المجرم وهذا الذي يجب أن يبقى أولوية وهناك من سيحاول اشغال العراقيين عن هذه الاولوية، وهناك معارك مهمة ايضاً في سوريا واليوم العراق وسوريا ولبنان وشعوب المنطقة أمام فرصة تاريخية والذي أمن هذه الفرصة هو تضيحات العراقيين والسوريين وكل من وقف إلى جانبهم”.

وفي الشأن الداخلي، قال نصرالله: “ندعو إلى تفعيل الحكومة والعمل النيابي وإقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب مع التأكيد أن التمويل يجب أن يكون بعيداً عن جيوب الفقراء، مؤكداً تأييده كل ما خرج عن إعلان بعبدا.

حول موضوع النازحين السوريين، لفت نصرالله الى ان النازحين موجودون على كافة الأراضي اللبنانية والعبء يتحمله السوريون إضافة إلى المناطق التي تأويهم، موضحاً ان الملف السوري يجب أن يحل وعلى الحكومة اللبنانية أن تفاوض الحكومة السورية لتسهيل عودة النازحين، ولكن للأسف هذا المطلب دخل في التجاذبات السياسية، قائلاً: “السفارات السورية منتشرة في كل أنحاء العالم وهذا يعني أن الحكومة السورية موجودة وشرعية وإذا الحكومة اللبنانية تفاوضت مع الحكومة السورية لا يعني أن الحكومة تعطي الشرعية لحكومة سوريا لأن سوريا ليست بحاجة لشرعية من أحد”.

نصرالله إذ شدد على ان أكثر 500 الف سوري عادوا إلى بلدهم ولم يتم التعرض لأحد والحديث عن إجبار النازحين إلى العودة غير صحيح، أشار الى انه لا يبحث عن دور سياسي لكنه يطالب بعودتهم لأسباب سياسية وامنية وإقتصادية، داعياً الى مناقشة هذا الملف مع الحكومة السورية وهناك كثير من المناطق الآمنة في سوريا يمكن أن يعودوا إليها.

حول ملف عرسال، عبّر نصرالله عن تقديريه للجهود الجبارة التي قام بها الجيش اللبناني وكافة الاجهزة الامنية، لافتاً الى الجهود الكبيرة التي بذلت لكشف الشبكات الإرهابية ولو قدّر لهذه الشبكات أن تنفّذ مخططاتها لكانت النتيجة كارثية على الوطن واقتصاده.

وأكد نصرالله دعمه للحكومة عندما تتحمل مسؤوليتها ولكن المسألة وصلت إلى النقطة الأخيرة “وهذه المرة الأخيرة التي أتحدث فيها عن جرود عرسال والذين هناك يشكلون تهديداً مباشراً ومقتنعون بأن الآوان قد حان للإنتهاء من هذا التهديد، موجهاً رسالة الى المسلحين مفادها ان أمامهم القليل من الوقت للتوصل الى تسويات معينة.

وأمل نصرالله في أن يتم استغلال الفرصة المتاحة والا فنحن أمام الكلام الاخير والوضع الاخير الذي يجب أن نصل إليه ولا يبقى حيئنذ أي وجود مسلح على الاراضي اللبنانية.