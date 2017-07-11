يالفيديو – حاصباني: المواطن الاكثر فقرا سيستفيد من مراكز الرعاية الصحية المنتشرة في المناطق

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني عن أن المواطن الاكثر فقرا سيستفيد من خلال مراكز الرعاية الصحية المنتشرة في المناطق.

وأضاف للـ”mtv”: “المهم عدم زيادة اعباء الخزينة، وليس لدينا صعوبات كثيرة ونريد ان نحل قضية بعض التعديلات الصغيرة على الاستراتيجية الجديدة التي وضعناها، وسنضيف علاجات خارجية للمواطن ليستفيد ضمن “استراتيجية وزارة الصحة 2025”.

وأردف: “الفكرة عدم زيادة أعباء الخزينة بالإضافة الى مساهمات البعض من أجل خدمات استشفائية كاملة، وطرحنا قانون البطاقة الصحية في مجلس النواب بهدف إكمال خطة إصلاح القطاع الصحي في لبنان”.