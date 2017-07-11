ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في اليابان الى 25 قتيلا

اعلنت الحكومة اليابانية الثلثاء ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي شهدها جنوب غرب البلاد الاسبوع الماضي الى 25 قتيلا بينما تواصل فرق الانقاذ البحث عن مفقودين.

وادى فيضان عدد من الانهار على اثر امطار غزيرة غير مسبوقة الى تدمير طرق ومنازل ومدارس في جزء كبير من كيوشو الواقعة في الجنوب واحدى الجزر الاربع التي يتألف منها الارخبيل الياباني. وهي تبعد حوالى 900 كلم جنوب غرب طوكيو.

وتم اجلاء آلاف الاشخاص الى ملاجئ اقيمت في مدارس ومبان عامة لكن ما زال كثيرون عالقين بسبب المياه والوحول التي تحاصرهم.

وأعلن الناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا أن 25 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن بينما ما زال 25 آخرون مفقودين، موضحا أن

نحو 12 الف رجل انقاذ يقومون بما في وسعهم للبحث عن ناجين وازالة الاشجار المقطوعة التي تعرقل تنقلهم.

وقدر المسؤولون في المنطقة عدد العالقين مساء الاثنين بـ150 شخصا خصوصا في منطقتي فوكووكا واويتا الاكثر تضررا.

وقال سوغا إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يقوم بجولة في اوروبا بعدما شارك في قمة مجموعة العشرين في المانيا، الغى زيارة الى استونيا التي تولت منذ مطلع تموز الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، وسيعود الى طوكيو بعد ظهر الثلثاء.

وأضاف انه سيتفقد منطقتي فوكووكا واويتا الاربعاء.