بالصور: حصصٌ غذائية من “القوات” كسروان – الفتوح

قدّم مكتب الشؤون الاجتماعية في “القوات اللبنانية”، منسقية كسروان – الفتوح وبالتعاون مع جهاز الشؤون الاجتماعية المركزي، حصصاً غذائية الى مركزي بيت العجزة، بنات الالام في غدراس، ومركز بيتنا الجديد لذوي الاحتياجات الخاصة في داريا، ويشمل جميع أنواع الحبوب والمعلبات والمعكرونة وغيرها، أي ما يقارب 400 كغ من المواد الغذائية، وذلك بحضور رئيسة المكتب السيدة جيهان الضاهر متى، وعدد من أعضاء اللجنة: السيدة ريما عبدالله عزام، السيدة سمر أبو رجيلي رعد، السيدة كلوديت مشرقاني والسيدة ريتا الحاج صفير.