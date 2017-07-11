توقيف سارقين في بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه وعند الساعة 9.00 من صباح اليوم 11/07/2017 ورد اتصال هاتفي الى غرفة عمليات شرطة بيروت يفيد عن وجود سيارة مسروقة في محلة المتحف. على الفور توجهت دورية من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت الى المحلة، حيث تمكنت من ضبط سيارتين مسروقتين إحداهما أوقفت عن طريق خدمة GPS، وتم توقيف كل من: “ي.ز.” (مواليد عام 1969، لبناني) و”ز.ز.” (مواليد عام 1965، لبناني).

وقد تبين انهما مطلوبين للقضاء بموجب 6 مذكرات توقيف بجرائم: سلب، سرقة، تزوير واستعمال مزور، احتيال وادخال هاتف الى السجن.

بالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب عدة عمليات سرقة ونشل وسلب في بيروت وجبل لبنان.

سلما مع السيارتين الى فصيلة الرملة البيضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.