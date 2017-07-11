نشرت مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية المتخصصة في شؤون الأمن والدفاع، مقالاً تحدثت فيه عن السلاح الذي قالت إنه قهر تنظيم الدولة في العراق وسوريا، مشيرة في ذلك إلى مدفع 7M-77، الذي نجح وكان فعالاً في مواجهة مقاتلي التنظيم على نحو فاق حتى طائرات الـ(F-35) المتطورة.

هذا السلاح استخدمته الولايات المتحدة في العراق العام الماضي، كما استخدمته في دعم مقاتلي سوريا الديمقراطية والمليشيات الكردية في سوريا التي تقاتل تنظيم الدولة هناك.

في العراق استخدم مشاة البحرية الأميركية قرابة 2000 قذيفة من هذا المدفع في استهداف مواقع تابعة لتنظيم الدولة في الموصل، وذلك في إطار الدعم الذي قدمته واشنطن لكل من القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية لاستعادة المدينة.

أما في سوريا فقد أسقطت وحدة المارينز التي تنتشر في شمال البلاد نحو 4500 قذيفة على مقاتلي التنظيم، وذلك في إطار الدعم الأميركي للمليشيات الكردية لاستعادة مناطق في شمال سوريا كانت خاضعة للتنظيم، وكذلك مدينة الرقة العاصمة الفعلية للتنظيم.

ماهو المدفع M777؟

الهاوتزر الميداني خفيف الوزن. M777 صمم بناء على طلب القوات البرية ومشاة الأسطول الأميركي، ليحل محل الهاوتزر M198. استلمت وزارة الدفاع الأميركية العينات الأولى من هذا المدفع عام 2000، وبدأت اختبارات التقييم الميدانية في أيار 2002، وانتهت بنجاح في حزيران من العام نفسه.

كلفت شركة “بي إيه إي سيستمز” البدء في إنتاج 94 مدفعاً ابتداء من تشرين الثاني 2002، وتقدمت الحكومة البريطانية بطلب 65 مدفعاً والحكومة الإيطالية بطلب 70 نظاماً. الخطة الانتاجية الإجمالية للولايات المتحدة الأميركية تشمل 653 مدفعاً.

يعمل على المدفع طاقم مكون من ثمانية أفراد. ويمكن أن يشغله طاقم مخفض، يتكون من خمسة أفراد فقط. الهاوتزر M777 يوفر قدرة نيران تماثل قدرة المدافع الهاوتزر المقطورة الحديثة عيار 155 ملم، ولكن يقلّ وزنه عن نصف وزن تلك المدافع.

طول السبطانة يبلغ 39 عياراً، سرعة القذيفة عند مغادرة الفوهة تبلغ 827 م/ث، ويبلغ أقصى مدى 30 كم. هو قادر على إطلاق 5 قذائف في الدقيقة، يستخدم المدفع نظام تسديد ليلي – نهاري ويصلح للاستخدام مع أجهزة قيادة النيران الحديثة.

كلفت وزارة الدفاع الأميركية شركة “جنرال ديناميكس” تطوير نظام رقمي للمدفع، أطلق عليهTAD ، على أن يوفر هذا النظام بيانات الرماية، الملاحة وتحديد الموقع، بدقة عالية ورد فعل سريع.

يبلغ وزن الهاوتزر المقطور 3.745 أطنان ويمكن نقله بواسطة الطائرات العمودية أو طائرات النقل والسفن، كما يمكن قطره بأيّ عربة 4 × 4 من الفئة طنَّين ونصف الطن.

المواصفات العامة:

الطاقم: 8 أفراد.

الطول في وضع القطر: 9.275 م.

الطول في وضع الرمي: 10.210 م.

العرض في وضع القطر: 2.770 م.

العرض في وضع الرمي: 3.720 م.

الارتفاع في وضع القطر: 2.260 م.

الارتفاع في وضع الرمي: 0.650 م.

اتساع قاعدة الدواليب: 2.3 م.

الوزن: 3.745 كغم.

الحمل على حلقة القطر: 60 كغم.

ارتفاع بطن المدفع عن سطح الأرض: 0.66 م.

قوة النيران:

عيار المدفع: 155 م.

طول السبطانة: 39 عياراً.

العمر الافتراضي للسبطانة: 2650 قذيفة.

سرعة القذيفة عند مغادرة الفوهة: 827 م / ث.

أقصى مدى: 30 كم.

معدل النيران المتقطع: 5 قذائف / د.

معدل النيران المستمر: قذيفتان / د.