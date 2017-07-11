مصادر عسكرية: المسؤول عن اي تجاوزات يخضع للمساءلة

تقول مصادر عسكرية لـ”الأنباء” إنه إذا تبين لقيادة الجيش ان هناك تجاوزات حصلت أثناء المداهمات او التحقيقات، فإن المسؤول عنها يخضع للمساءلة حتما.

وذكرت مصادر قريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري ان التحقيق الشفاف يشكل افضل حماية للجيش وحصانة له، وأن أمرا مماثلا حصل قبل سنوات في منطقة مار مخايل (الشياح) حينما اطلق الجيش النار على عناصر حزبية اعترضت طريقه، وفتح تحقيق واتخذت عقوبات بحق المخالفين.