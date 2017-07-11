المرعبي: امور كثيرة نعمل عليها في الوزارة بشأن ملف النازحين

من المقرر ان تحضر عملية عرسال مع ملف النازحين، على طاولة مجلس الوزراء الأربعاء، من خارج جدول الاعمال، بعد ان تطرح في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة البحث في شؤون هؤلاء عصراً في السراي الحكومي.

ولم يشأ وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي في رد على سؤال لـ”اللواء” الكشف عما يمكن التداول به في الاجتماع اليوم، لا سيما لجهة مسألة عودة النازحين الى سوريا، مكتفيا بالاشارة الى ان هناك امورا كثيرة تعمل عليها الوزارة في ملف النازحين وسيرى امكانية طرحها.