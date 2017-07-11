نقابة محرري الصحافة: لم نطالب بإلغاء نقابة الصحافة والتوافق تم بعد نقاش

أوضحت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان، ان النقابة “لم تطالب بإلغاء نقابة الصحافة كما أنها لم تقترح ذلك في اجتماع اللجنة المشتركة الذي عقد في مقر وزارة الاعلام في حضور ممثلي الوزارة ونقابتي الصحافة والمحررين”.

وأكدت النقابة في بيان ان “التوافق على هذا الأمر تم بعد نقاش مستفيض لدور النقابتين وبناء لاقتراح ممثل نقابة الصحافة الذي اعتبره أمرا منطقيا وتطورا على صعيد التنظيم المهني”.

وأشارت النقابة الى أنه “تم التوافق على ان ينقل ممثلو الاطراف المشاركة في اللجنة نتائج اجتماعهم الى هيئاتهم والعودة للاجتماع لاحقا لمتابعة البحث، وتنتظر نقابة المحررين تحديد موعد اجتماع اللجنة”.

مع الاشارة الى ان “اللجنة المشتركة تضم مستشار وزير الاعلام السيد اندريه قصاص وممثل نقابة الصحافة السيد عبد الكريم الخليل وممثل نقابة المحررين السيد علي يوسف”.