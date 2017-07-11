الرياشي من مصر: على الإعلام نقل صورة المنطقة الصحيحة الى العالم وإلغاء حالة الأبلسة

واصل وزير الإعلام ملحم الرياشي زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، وقد استهل لقاءاته اليوم بلقاء الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، في مقره في جامعة الدول العربية، وبحث معه في شؤون الجامعة وقضايا عربية.

بعد اللقاء قال الرياشي: “تشرفت بلقاء الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ونقلت اليه السلام من لبنان، وتحدثنا بالعمق عن وضع الاعلام والمنطقة عموما وأهمية تطوير الاعلام لينقل صورة المنطقة الصحيحة الى العالم ويلغي حالة الأبلسة التي نعيش فيها والاضاءة على القيم المشتركة وتطوير العمل الاعلامي في لبنان وفي العالم العربي”.

اضاف: “لقد حملني سعادة الامين العام تحياته الخاصة الى الدكتور سمير جعجع”.

المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام

ثم زار الرياشي المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام حيث التقى رئيسه مكرم احمد، في حضور رئيس الهيئة الوطنية للاعلام المصري عبد الفتاح الجبالي، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، مديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان، مستشار وزير الاعلام انطوان عيد وامين سر الوزير عواد تابت.

بعد اللقاء، صرح الرياشي: “تشرفت بلقاء رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وكان لي الشرف ان اناقش معه الامور المشتركة بين لبنان ومصر والاستعداد الكامل للتعاون بين الدولتين في مجال الاعلام، سواء أكان رقميا ام تلفزيونيا ام اذاعيا ام غير ذلك، وسنعمل معا في المستقبل لتطوير هذه العلاقة وتوثيقها أكثر بين الدولتين، وهي قائمة منذ زمن، أي منذ تأسيس الصحافة في مصر وفي بيروت وحتى منذ زمن الفراعنة والفينيقيين”.

وردا على سؤال عن سبل التعاون الاعلامي، قال: “هناك سبل كثيرة، وكنت اتحدث مع الاستاذ مكرم واخبرته اني التقيت أمس رئيس مدينة الانتاج الاعلامي وقررنا ان نوقع بروتوكولا مشتركا للتعاون بين المنتجين والمخرجين والمؤلفين اللبنانيين وبين المدينة للمساهمة في تطوير العلاقات أكثر والاستفادة من خبرات بعضنا البعض”.

احمد

بدوره، قال أحمد: “أنا سعيد جدا بهذه الزيارة لأسباب عدة، لانني اعرف ان بيننا تاريخا مشتركا وبخاصة بين الصحافة المصرية والصحافة اللبنانية التي اسهمت في تشكيل الرأي العام العربي والرأي العام المصري بنسب عالية، وجزء من الصحف المصرية المهمة هي في الاصل مملوكة من لبنانيين هاجروا الى مصر واحترموا المهنة وقدموا صحفا جيدة، ونحن بالفعل نود ان نستعيد هذه الفترة الجميلة ونعزز تعاوننا المشترك مع المجلس الوطني للاعلام في لبنان، وبخاصة ان لبنان ومصر ينهجان نحو تنظيم جديد للاعلام يقوم على مجلس اعلى وهيئات كما هو الوضع في مصر، وهو ما يعطينا فرصا جديدة للتعاون، واشكر الوزير الرياشي ورئيس الهيئة الوطنية للاعلام، واتمنى له ان يستمتع بوجوده في مصر”.

الهيئة العامة للاستعلامات

ثم انتقل الرياشي والوفد المرافق الى الهيئة العامة للاستعلامات حيث التقوا رئيسها ضياء رشوان، وكان بحث في الشؤون الاعلامية.