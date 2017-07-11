طربيه بعد لقائه الحريري: عجز الموازنة وصل الى حدود يجب التعامل معه بكل حذر ودقة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عصر اليوم الثلثاء، في السراي الحكومي، الرئيس فؤاد السنيورة وعرض معه آخر المستجدات السياسية في البلاد والأوضاع العامة.

جمعية المصارف

وكان الحريري استقبل وفدا من جمعية المصارف برئاسة جوزيف طربيه الذي قال بعد اللقاء: “التقينا الرئيس الحريري وبحثنا معه مجموعة من المواضيع من بينها زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية، واطلعناه على آخر المعلومات لدينا بالنسبة لموضوع طرح العقوبات الموجودة لدى الكونغرس الاميركي، كما ابلغناه اننا في زياراتنا السابقة لواشنطن خلقنا مناخا إيجابيا في ما يتعلق بحماية القطاع المصرفي، وبالتالي فان زيارته ستكون مهمة جدا لأنه يمثل الدولة ويرافقه فيها وفد رسمي، وعلى هذا الصعيد فان الدولة تستطيع ان تعطي وتأخذ التزامات، ونحن نعلق آمالا كبيرة على نجاح هذه الزيارة”.

أضاف: “كما كانت مناسبة لبحث موضوع الموازنة الجديدة وتصاعد العجز في الموازنة والدين العام أيضا، واستعرضنا كل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، وتمنينا عليه ان يشاركنا القلق والضغط لعدم زيادة العجز في الموازنة لأنه وصل الى حدود يجب التعامل معها بكل حذر ودقة. ودولة الرئيس يحمل هذا الملف أيضا وكلنا في مركب واحد ويجب ان نتعاون لايجاد الحلول المناسبة، لان مستقبل الاقتصاد اللبناني مرتبط ومرتهن بموضوع الإدارة السليمة للمالية العامة وبصورة خاصة بمسألة ضبط الانفاق وتحسين الايرادات”.

صليبا

والتقى الحريري مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا ونائبه العميد سمير سنان في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل وجرى خلال الاجتماع عرض الاوضاع الأمنية وشؤون المديرية.