فرعية اللجان تابعت درس مواد عالقة في مشروع قانون المعاملات الالكترونية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة النائب سامر سعادة وحضور النائب بلال فرحات تابعت خلالها مناقشة ودرس ما تبقى من مواد عالقة في مشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، وسنكمل النقاش في الجلسات اللاحقة”.

كما حضر الجلسة ممثلو وزارة العدل القاضي وسيم الحجار والقاضية هانية الحلوي والقاضية ايليسا ابو جودة، ممثلة وزارة الاتصالات المحامية نسرين حرب، ممثلو وزارة الداخلية القاضي ناجي سرحال والمقدم سوزان الحاج والملازم اول آيات الصلح وممثلو وزارة الدفاع الوطني المقدم الكسندر صايغ والرائد حسام حسيكي، ممثلا وزارة الاقتصاد والتجار مارلين نعيمة وعلي بيطار، ممثل مصرف لبنان الدكتور علي نخلة، ممثلو نقابة المعلمين شربل شبير والمحامية دينا رحيم والدكتور بيار خوري.