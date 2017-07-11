البنك الدولي: ثلث مساكن سوريا ونصف مرافق التعليم والصحة مدمّرة

كشف “البنك الدولي”، أنّ “ثلث المساكن في سوريا طالها الدمار أو التخريب بشكل جزئي في جميع مناطقها، بالإضافة إلى تدمير ما يقارب نصف المرافق التعليمية والصحية”، مشيراً إلى أنّ “انهيار المؤسّسات الّتي تنظّم عمل المجتمع والإقتصادوانعدام الثقة بين جميع أطياف المجتمع الواحد، له دواعٍ إقتصاديّة أخطر من تدمير البنية التحتيّة”.

ولفت “البنك الدولي” في تقرير، بعنوان “ضريبة الحرب: الصراع السوري وعواقبه الإجتماعيّة والإقتصاديّة”، إلى أنّ “حجم الخسائر في الناتج المحلي السوري بين عامي 2011 وحتى نهاية 2016، بلغت 226 مليار دولار. وبسبب تشريد السكان والعقوبات الدوليّة، تقلّصت صادرات سوريا بين عامي 2011 و2015 بنسبة 92 في المائة”.

وذكر التقرير أنّ “متوسّط ما فقده سوق العمل السورية من وظائف في أوّل 5 سنوات من الصراع، كان 538 ألف وظيفة. وبناء على هذا، فإنّ الشباب السوري يعيش في نسبة بطالة عالية جدّاً وصلت إلى 78 في المائة، بحسب تقديرات عام 2015″، مبيّناً أنّ “الإستهداف الواضح للمرافق الصحية، أخلّ بالنظام الصحي بشكل كبير، ممّا أدّى إلى بداية انتشارأمراضمعدية كشلل الأطفال”، مشيراً إلى أنّ “عدد السوريين الّذين يموتون بسبب انعدام الخدمات الطبيّة أكثر من الّذين يموتون من الحرب بشكل مباشر”.