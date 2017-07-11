شباب تنورين رداً على مارلين حرب: لإبراز الوثائق التي تظهر اهتمامكم بالمحمية

ردّت حركة تجمع شباب تنورين على كلام السيدة مارلين بطرس حرب بعد زيارتها وزير البيئة طارق الخطيب خصوصاً عندما تحدثت على الحفاظ على غابة أرز تنورين ومكافحة الجرثومة التي انتشرت فيها، وكادت تودي بها إلى اليباس عام 1998 – 1999 وتأكيدها “اننا نجحنا في مكافحتها بفضل الجهود التي بذلها آنذاك زوجي النائب بطرس حرب، بالتعاون مع الحكومات المتعاقبة وبخاصة مع وزيري الزراعة المرحوم الوزير شوقي فاخوري والوزير سليمان فرنجيه”.

وقالت الحركة: “لقد طالعتنا السيدة مارلين تابت حرب بمزاعم وضع تنورين على الخريطة السياحية، وكنا لنصدق لو لم تكن السيدة فيروز قدّ غنّت “…. من ضيعة بحمدون لضيعة تنورين”

وشددت االحركة على أن “تنورين هي اكبر من ان تُحجّم، وهي إن تفتخر بتاريخ ارزها العملاق، لا تتشرف بمن يضر بالبيئة من خلال اعمال جرف التربة والطهي واشعال النار، مما ساعد في ارتفاع درجة الحرارة وساهم في احياء جراثيم ضربت الغابة ولم نعرفها قبل التسعينيات ربما من باب الصدفة”.

وأضافت: “ان تجمع شباب تنورين اذ يأسف لمزاعم السيدة تابت لحود حرب يتمنى عليها ابراز بعض الوثائق التي تساعدها في تظهير دورها في حمايتها المزعومة لمحمية أرز تنورين، اذا كانت تملك اي اثبات لان التضليل الاعلامي لن ينفع، فالذاكرة تضج بمواقف النائب بطرس حرب الرافضة لقيام المحمية… ورحمة الله على نفسي نديم حرب ومنذر داغر … حارسي الغابة الخصمين اللدودين لزوج السيدة مارلين تابت”.

وتابعت: “أمّا بعد قيام المحمية، فان هناك علامات إستفهام طرحت سابقاً وتطرح حول تصرف اللجنة المكلفة بادارة المحمية، خصوصاً وضع ما عرف “بالزون” على مساحات شاسعة بعيدة عن المحمية، ما منع كل أبناء الجرد من إستثمار أرضهم وتهجيرهم منها ومل ذلك لأهداف لا تمت بصلة الى حماية المحمية، بل لأهداف خاصة ستكشف لاحقاً وتخدم مصالح النافذين”.